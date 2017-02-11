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Михаил Кержаков: уйти в "Оренбург" - это мое осознанное решение

Вратарь Михаил Кержаков рассказал, почему решился на переход из "Зенита" в "Оренбург".

- Скажу сразу: это исключительно мое решение, мой выбор, никто меня никуда не отправлял, никаких разногласий с тренерским штабом "Зенита" у меня не возникало. Я хотел играть – вот моя главная мотивация.

- Вы сообщили Луческу об уходе на сборе в Испании?

- Да, подошел и сказал, что хотел бы регулярно получать игровую практику. Появился вариант с "Оренбургом", прошу меня отпустить.

- Луческу не отговаривал?

- Главный тренер сказал, что если я хочу, то могу остаться. Но своего мнения я не изменил.

- Повлияло ли на ваше решение повреждение, полученное в начале испанского сбора?

- Нет. Это даже было не повреждение – дискомфорт в задней поверхности бедра. Сделали УЗИ, ничего серьезного не обнаружили. В итоге я пропустил всего один день.

- Ваше игровое время в контрольных матчах постоянно уменьшалось – в Испании, например, вы провели на поле 12 минут в матче с датским "Оденсе" и второй тайм поединка с корейский клубом "Соннам". Это повлияло на ваш выбор?

- Да, определенную роль сыграло.

- 28-го января вы отпраздновали юбилей. Могли тогда ли предположить, что через неделю в вашей судьбе произойдет очередной крутой поворот?

- Да. Уже Арабских Эмиратах был подсознательно готов к переменам. Хотел бы еще раз подчеркнуть: уход в аренду – не спонтанное событие, выбившее меня из колеи. Абсолютно осознанный выбор. У меня хорошее, рабочее настроение. Не на лесоповал же меня отправляют! (смеется)

BobSoccer
Теги: Кержаков М. Оренбург Зенит
Сегодня, 16:54
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5
(1)
№5 Написал: Motivation (Сегодня, 17:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Кто же нам Игорька отдаст?

Да, для комплекта только ЕГО не хватает


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№4 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 17:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Очень правильное решение. Удачи Михаилу! blush


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№3 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 17:23) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец! Удачи в Оренбурге. Всем тем кто визжал про рабство в теме с Могилевцем, обратите внимание кто хочет играть - тот играет.
Регистрация: 12.07.2014
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:06) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: corone`r
Кержаков как и Лодыгин,воротчики не уровня зенита,будущего у обоих там нет.

Кто же нам Игорька отдаст?
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: corone`r (Сегодня, 16:57) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
если охото играть,а не просиживать зад,за цифры в контракте,то решение однозначно правильное,Кержаков как и Лодыгин,воротчики не уровня зенита,будущего у обоих там нет.


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010
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