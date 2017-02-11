Михаил Кержаков: уйти в "Оренбург" - это мое осознанное решение

Вратарь Михаил Кержаков рассказал, почему решился на переход из "Зенита" в "Оренбург".- Скажу сразу: это исключительно мое решение, мой выбор, никто меня никуда не отправлял, никаких разногласий с тренерским штабом "Зенита" у меня не возникало. Я хотел играть – вот моя главная мотивация.- Да, подошел и сказал, что хотел бы регулярно получать игровую практику. Появился вариант с "Оренбургом", прошу меня отпустить.- Главный тренер сказал, что если я хочу, то могу остаться. Но своего мнения я не изменил.- Нет. Это даже было не повреждение – дискомфорт в задней поверхности бедра. Сделали УЗИ, ничего серьезного не обнаружили. В итоге я пропустил всего один день.- Да, определенную роль сыграло.- Да. Уже Арабских Эмиратах был подсознательно готов к переменам. Хотел бы еще раз подчеркнуть: уход в аренду – не спонтанное событие, выбившее меня из колеи. Абсолютно осознанный выбор. У меня хорошее, рабочее настроение. Не на лесоповал же меня отправляют! (смеется)