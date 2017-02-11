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Михаил Кержаков: уйти в "Оренбург" - это мое осознанное решение
Вратарь Михаил Кержаков рассказал, почему решился на переход из "Зенита" в "Оренбург".
- Скажу сразу: это исключительно мое решение, мой выбор, никто меня никуда не отправлял, никаких разногласий с тренерским штабом "Зенита" у меня не возникало. Я хотел играть – вот моя главная мотивация.
- Вы сообщили Луческу об уходе на сборе в Испании?
- Да, подошел и сказал, что хотел бы регулярно получать игровую практику. Появился вариант с "Оренбургом", прошу меня отпустить.
- Луческу не отговаривал?
- Главный тренер сказал, что если я хочу, то могу остаться. Но своего мнения я не изменил.
- Повлияло ли на ваше решение повреждение, полученное в начале испанского сбора?
- Нет. Это даже было не повреждение – дискомфорт в задней поверхности бедра. Сделали УЗИ, ничего серьезного не обнаружили. В итоге я пропустил всего один день.
- Ваше игровое время в контрольных матчах постоянно уменьшалось – в Испании, например, вы провели на поле 12 минут в матче с датским "Оденсе" и второй тайм поединка с корейский клубом "Соннам". Это повлияло на ваш выбор?
- Да, определенную роль сыграло.
- 28-го января вы отпраздновали юбилей. Могли тогда ли предположить, что через неделю в вашей судьбе произойдет очередной крутой поворот?
- Да. Уже Арабских Эмиратах был подсознательно готов к переменам. Хотел бы еще раз подчеркнуть: уход в аренду – не спонтанное событие, выбившее меня из колеи. Абсолютно осознанный выбор. У меня хорошее, рабочее настроение. Не на лесоповал же меня отправляют! (смеется)
BobSoccer
- Скажу сразу: это исключительно мое решение, мой выбор, никто меня никуда не отправлял, никаких разногласий с тренерским штабом "Зенита" у меня не возникало. Я хотел играть – вот моя главная мотивация.
- Вы сообщили Луческу об уходе на сборе в Испании?
- Да, подошел и сказал, что хотел бы регулярно получать игровую практику. Появился вариант с "Оренбургом", прошу меня отпустить.
- Луческу не отговаривал?
- Главный тренер сказал, что если я хочу, то могу остаться. Но своего мнения я не изменил.
- Повлияло ли на ваше решение повреждение, полученное в начале испанского сбора?
- Нет. Это даже было не повреждение – дискомфорт в задней поверхности бедра. Сделали УЗИ, ничего серьезного не обнаружили. В итоге я пропустил всего один день.
- Ваше игровое время в контрольных матчах постоянно уменьшалось – в Испании, например, вы провели на поле 12 минут в матче с датским "Оденсе" и второй тайм поединка с корейский клубом "Соннам". Это повлияло на ваш выбор?
- Да, определенную роль сыграло.
- 28-го января вы отпраздновали юбилей. Могли тогда ли предположить, что через неделю в вашей судьбе произойдет очередной крутой поворот?
- Да. Уже Арабских Эмиратах был подсознательно готов к переменам. Хотел бы еще раз подчеркнуть: уход в аренду – не спонтанное событие, выбившее меня из колеи. Абсолютно осознанный выбор. У меня хорошее, рабочее настроение. Не на лесоповал же меня отправляют! (смеется)
BobSoccer
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