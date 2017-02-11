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Дубль Алексиса Санчеса принес победу "Арсеналу" над "Халл Сити"

"Арсенал" добился победы над "Халл Сити" в матче 25-го тура английской премьер-лиги. "Канониры" набрали 50 очков и догнали "Тоттенхэм", который идет на втором месте в турнирной таблице и имеет на матч меньше.

Чемпионат Англии. 25 тур

"Арсенал" - "Халл Сити" - 2:0

Голы: Санчес, 34, 90+3

"Арсенал": Чех, Бельерин, Гиббз, Мустафи, Косельни, Коклен, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 82), Озил, Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Санчес, Айуоби (Перес, 82)

"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Раноккия, Магир, Элабделлауи (Эль-Мухамади, 66), Н'Диайе, Маркович, Хаддлстоун (Диоманде, 78), Клукас, Ниасс, Гросицки (Эвандро, 60)

Предупреждения: Уолкотт, 53, Гиббз, 54, Раноккия, 70, Санчес, 76

Удаления: Клукас, 90+1.
Теги: Арсенал Халл Сити
Сегодня, 17:42
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№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 18:06) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Клатенбург - клоун конченный!
Регистрация: 30.05.2015
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