Дубль Алексиса Санчеса принес победу "Арсеналу" над "Халл Сити"

"Арсенал" добился победы над "Халл Сити" в матче 25-го тура английской премьер-лиги. "Канониры" набрали 50 очков и догнали "Тоттенхэм", который идет на втором месте в турнирной таблице и имеет на матч меньше.



Чемпионат Англии. 25 тур



"Арсенал" - "Халл Сити" - 2:0



Голы: Санчес, 34, 90+3



"Арсенал": Чех, Бельерин, Гиббз, Мустафи, Косельни, Коклен, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 82), Озил, Уолкотт (Эль-Ненни, 69), Санчес, Айуоби (Перес, 82)



"Халл Сити": Якупович, Робертсон, Раноккия, Магир, Элабделлауи (Эль-Мухамади, 66), Н'Диайе, Маркович, Хаддлстоун (Диоманде, 78), Клукас, Ниасс, Гросицки (Эвандро, 60)



Предупреждения: Уолкотт, 53, Гиббз, 54, Раноккия, 70, Санчес, 76



Удаления: Клукас, 90+1.