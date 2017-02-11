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"Урал" потерпел поражение от "Партизана" в контрольном матче

"Урал" в рамках товарищеского матча на кипрском сборе проиграл сербскому "Партизану".

Товарищеский матч

"Урал" — "Партизан" — 0:2 (0:0)

"Урал" (стартовый состав): Заболотный, Кулаков, Динга, Новиков, Данцев, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Ильин, Лунгу, Павлюченко.
Теги: Урал
Сегодня, 17:59
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