Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Боруссия" на выезде добыла победу над "Вердером"

В матче 20-го тура чемпионата Германии "Вердер" проиграл дортмундской "Боруссии".

Чемпионат Германии. 20 тур

"Вердер" - "Боруссия" М - 0:1

Голы: Азар, 12

"Вердер": Видвальд, Бауэр, Гарсия (Селасси, 46), Сане, Мойсандер, Велькович (Писарро, 46), Гнабри (Йоханнссон, 80), Делейни, Бартельс, Юнузович, Крузе

"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Херрман (Дрмич, 71), Дахуд (Шульц, 85), Джонсон, Хан (Штробль, 80), Азар

Предупреждения: Янчке, 60, Делейни, 65, Бауэр, 73, Штробль, 80
Теги: Боруссия Д Вердер
Сегодня, 19:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.