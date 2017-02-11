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18:28
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (5)
14:43
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12:31
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Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
10:25
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Бавария": всего наилучшего, Тимо! (1)
"Боруссия" на выезде добыла победу над "Вердером"
В матче 20-го тура чемпионата Германии "Вердер" проиграл дортмундской "Боруссии".
Чемпионат Германии. 20 тур
"Вердер" - "Боруссия" М - 0:1
Голы: Азар, 12
"Вердер": Видвальд, Бауэр, Гарсия (Селасси, 46), Сане, Мойсандер, Велькович (Писарро, 46), Гнабри (Йоханнссон, 80), Делейни, Бартельс, Юнузович, Крузе
"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Херрман (Дрмич, 71), Дахуд (Шульц, 85), Джонсон, Хан (Штробль, 80), Азар
Предупреждения: Янчке, 60, Делейни, 65, Бауэр, 73, Штробль, 80
Чемпионат Германии. 20 тур
"Вердер" - "Боруссия" М - 0:1
Голы: Азар, 12
"Вердер": Видвальд, Бауэр, Гарсия (Селасси, 46), Сане, Мойсандер, Велькович (Писарро, 46), Гнабри (Йоханнссон, 80), Делейни, Бартельс, Юнузович, Крузе
"Боруссия" М: Зоммер, Янчке, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Крамер, Херрман (Дрмич, 71), Дахуд (Шульц, 85), Джонсон, Хан (Штробль, 80), Азар
Предупреждения: Янчке, 60, Делейни, 65, Бауэр, 73, Штробль, 80
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