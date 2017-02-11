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Игорь Албин: на устранение вибраций потрачено 120 млн рублей, но это в пределах сметы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о работах по устранению вибрации на стадионе "Крестовский".

"24 февраля выкатное поле должно оказаться в чаше стадиона, и мы начнем полноценную подготовку к футбольным матчам. Рабочее название стадиона, которое утвердила ФИФА, - "Санкт-Петербург Арена“. Дальнейшая судьба стадиона - в руках петербуржцев, мы запустим голосование.

Сейчас идет адаптация объекта к требованиям ФИФА. Подписан меморандум с футбольным клубом "Зенит". До 1 апреля 2017 года мы должны передать стадион в безвозмездное пользование.

Вибрации на стадионе не будет. Мы разработали стандарты вибрации и выработали три вида мероприятий по ее устранению: укрепление жесткости конструкции, укрепление плиты и фиксация мастики за счёт дополнительных домкратов.

Два первых мероприятия выполнены, третье будет осуществляться с 24 февраля по 5 марта. Устранение вибрации - в пределах сметы стадиона, дополнительных расходов не было. Около 120 миллионов рублей на это было потрачено", - цитирует Албина "Чемпионат".
Теги: Крестовский
Сегодня, 20:31
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13
(1)
№13 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 21:31) #
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  •  (0)
online

Да у Вас, товарищ Слюняев, все миллиарды,потраченные на стадион, в пределах сметы!!
Регистрация: 17.12.2015
№12 Написал: Motivation (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189
Надеюсь прибили то нормально, с другой стороны загнули гвозди как положено?

Надо было гвозди вбивать в головы. Руководству и болельщикам Зины, которым захотелось и на елку залезть и куй не оцарапать. Самим строить надо было! За деньги КЛУБА!


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№11 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 21:05) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
Это что гвозди сотка стоят по одному миллиону?Надеюсь прибили то нормально, с другой стороны загнули гвозди как положено?
Регистрация: 2.04.2012
№10 Написал: Вальтер (Сегодня, 20:58) #
  • +3
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самый большой пункт приема стеклотары....
Регистрация: 5.02.2017
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:54) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Пивовед
Пачками денег поле подпирали.

Пачками денег они своё благосостояние подпирают.

Именно.
Потому что - ЧТО прослюнил Слюняев ?
- На устранение вибрации поля - ПОЛЯ - потрачено 120 миллионов рублей.

Вот только смета по нынешним временам на постройку средних размеров школы - с оборудованием, компьютерными классами и бассейном составляет 160 - 200 миллионов рублей.

Школу. С нуля. С оборудованием.
Или устранить вибрации поля..

Прокуратура умильно утирает слёзки платочком.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 20:50) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
mask
а рассказывали,как пенсию повысили..интересно живём..все нас епут..
Регистрация: 14.12.2011
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:50) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing А с вибрирующими ручонками как быть?
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Пивовед
Пачками денег поле подпирали.

Пачками денег они своё благосостояние подпирают.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (3)

Хитро придумано...)) сначала организовать вибрацию, потом её устранить....- и то и другое за бабки....- хитро...
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: Motivation (Сегодня, 20:41) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Короче, либо с вибратором, либо без хот-догов!
Цитата: Пивовед
Пачками денег поле подпирали.

Угу и куртка замшевая... Три куртки!


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
Пачками денег поле подпирали.

Надо будет заглянуть под поле)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:38) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Наварить металл столько стоит? Или еще что-то сделали?)

Пачками денег поле подпирали.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Наварить металл столько стоит? Или еще что-то сделали?)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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