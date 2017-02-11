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Игорь Албин: на устранение вибраций потрачено 120 млн рублей, но это в пределах сметы
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о работах по устранению вибрации на стадионе "Крестовский".
"24 февраля выкатное поле должно оказаться в чаше стадиона, и мы начнем полноценную подготовку к футбольным матчам. Рабочее название стадиона, которое утвердила ФИФА, - "Санкт-Петербург Арена“. Дальнейшая судьба стадиона - в руках петербуржцев, мы запустим голосование.
Сейчас идет адаптация объекта к требованиям ФИФА. Подписан меморандум с футбольным клубом "Зенит". До 1 апреля 2017 года мы должны передать стадион в безвозмездное пользование.
Вибрации на стадионе не будет. Мы разработали стандарты вибрации и выработали три вида мероприятий по ее устранению: укрепление жесткости конструкции, укрепление плиты и фиксация мастики за счёт дополнительных домкратов.
Два первых мероприятия выполнены, третье будет осуществляться с 24 февраля по 5 марта. Устранение вибрации - в пределах сметы стадиона, дополнительных расходов не было. Около 120 миллионов рублей на это было потрачено", - цитирует Албина "Чемпионат".
"24 февраля выкатное поле должно оказаться в чаше стадиона, и мы начнем полноценную подготовку к футбольным матчам. Рабочее название стадиона, которое утвердила ФИФА, - "Санкт-Петербург Арена“. Дальнейшая судьба стадиона - в руках петербуржцев, мы запустим голосование.
Сейчас идет адаптация объекта к требованиям ФИФА. Подписан меморандум с футбольным клубом "Зенит". До 1 апреля 2017 года мы должны передать стадион в безвозмездное пользование.
Вибрации на стадионе не будет. Мы разработали стандарты вибрации и выработали три вида мероприятий по ее устранению: укрепление жесткости конструкции, укрепление плиты и фиксация мастики за счёт дополнительных домкратов.
Два первых мероприятия выполнены, третье будет осуществляться с 24 февраля по 5 марта. Устранение вибрации - в пределах сметы стадиона, дополнительных расходов не было. Около 120 миллионов рублей на это было потрачено", - цитирует Албина "Чемпионат".
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