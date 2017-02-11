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Анатолий Тимощук: уже получал предложения о работе тренером

Экс-хавбек "Кайрата" Анатолий Тимощук, прошедший курс обучения в центре лицензирования ФФУ, получил тренерский диплом категории PRO.

"Когда заканчиваешь карьеру футболиста, хочется познать футбол с другой стороны. Я изучил его, как футболист, теперь хочу посмотреть со стороны тренера.

Обучение очень важно, поэтому я решил получить диплом категории А и PRO. Предложения стать тренером мне уже поступали, но я не хотел бы говорить об этом и называть конкретные команды. Рассматривал бы я предложения от команд Первой лиги Украины? Нет, не думаю.

Чем занимаюсь сейчас? Мои дела и дела семьи всегда были личными, я не хотел бы об этом рассказывать", - цитирует Тимощука "Sportarena".
Теги: Тимощук
Сегодня, 20:34
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№2 Написал: Motivation (Сегодня, 20:57) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
В АТО? Скакунов дрессировать?


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 20:51) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выпей лучше яду.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
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