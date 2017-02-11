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Анатолий Тимощук: уже получал предложения о работе тренером
Экс-хавбек "Кайрата" Анатолий Тимощук, прошедший курс обучения в центре лицензирования ФФУ, получил тренерский диплом категории PRO.
"Когда заканчиваешь карьеру футболиста, хочется познать футбол с другой стороны. Я изучил его, как футболист, теперь хочу посмотреть со стороны тренера.
Обучение очень важно, поэтому я решил получить диплом категории А и PRO. Предложения стать тренером мне уже поступали, но я не хотел бы говорить об этом и называть конкретные команды. Рассматривал бы я предложения от команд Первой лиги Украины? Нет, не думаю.
Чем занимаюсь сейчас? Мои дела и дела семьи всегда были личными, я не хотел бы об этом рассказывать", - цитирует Тимощука "Sportarena".
"Когда заканчиваешь карьеру футболиста, хочется познать футбол с другой стороны. Я изучил его, как футболист, теперь хочу посмотреть со стороны тренера.
Обучение очень важно, поэтому я решил получить диплом категории А и PRO. Предложения стать тренером мне уже поступали, но я не хотел бы говорить об этом и называть конкретные команды. Рассматривал бы я предложения от команд Первой лиги Украины? Нет, не думаю.
Чем занимаюсь сейчас? Мои дела и дела семьи всегда были личными, я не хотел бы об этом рассказывать", - цитирует Тимощука "Sportarena".
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