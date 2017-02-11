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Михаил Барышев: ЦСКА с Абрамовичем и Слуцким вместе хотят реализовать детско-юношескую программу (6)
Михаил Барышев: ЦСКА с Абрамовичем и Слуцким вместе хотят реализовать детско-юношескую программу (6)
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Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (6)
Амир Натхо подписал контракт с "Локомотивом"
Полузащитник Амир Натхо подписал контракт с "Локомотивом" и будет выступать за железнодорожников под 21-м номером, информирует официальный сайт клуба.
Сообщается, что ранее футболист побывал на просмотре и получил хорошие оценки тренерского штаба "Локо".
В сезоне-2015/2016 Натхо играл за "молодежку" ЦСКА, забив два гола в 15 матчах. Последней его командой был "Краснодар".
Сообщается, что ранее футболист побывал на просмотре и получил хорошие оценки тренерского штаба "Локо".
В сезоне-2015/2016 Натхо играл за "молодежку" ЦСКА, забив два гола в 15 матчах. Последней его командой был "Краснодар".
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