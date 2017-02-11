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Амир Натхо подписал контракт с "Локомотивом"

Полузащитник Амир Натхо подписал контракт с "Локомотивом" и будет выступать за железнодорожников под 21-м номером, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что ранее футболист побывал на просмотре и получил хорошие оценки тренерского штаба "Локо".

В сезоне-2015/2016 Натхо играл за "молодежку" ЦСКА, забив два гола в 15 матчах. Последней его командой был "Краснодар".
Теги: Натхо Локомотив
Сегодня, 22:53
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№2 Написал: Motivation (Сегодня, 23:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
smile Еще один удрал из конюшни


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 23:06) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Добро пожаловать в команду и успехов в карьере! Надеюсь раскроешься у нас!
Регистрация: 23.03.2016
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