Юрген Клопп: так и нужно играть против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил матч против "Тоттенхэм Хотспур" в рамках 25-го тура чемпионата Англии (2:0).



"Так и нужно играть против "Тоттенхэма". Нам нужно было отреагировать на последние неудачи. Сегодня все прошло прекрасно. "Ливерпуль" показал выдающуюся игру.



Мы могли забить и еще. Некоторые футболисты сегодня провели просто феноменальную игру", - цитирует Клоппа BBC.