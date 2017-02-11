Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Юрген Клопп: так и нужно играть против "Тоттенхэма"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил матч против "Тоттенхэм Хотспур" в рамках 25-го тура чемпионата Англии (2:0).

"Так и нужно играть против "Тоттенхэма". Нам нужно было отреагировать на последние неудачи. Сегодня все прошло прекрасно. "Ливерпуль" показал выдающуюся игру.

Мы могли забить и еще. Некоторые футболисты сегодня провели просто феноменальную игру", - цитирует Клоппа BBC.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 22:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.