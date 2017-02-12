Жозе Моуринью: мы не та команда, которая много забивает

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался относительно победы над "Уотфордом" (2:0) в рамках 25-го тура АПЛ.



"Мы нуждались в победе. Шестнадцать игр без поражений - удивительное достижение. Сегодня была важная игра для нас. Мы - не являемся той командой, которая много забивает, поэтому важно было не пропустить.



"Челси" - команда, которая хорошо защищается большим числом игроков. Титул выиграет команда, которая играет от обороны", - цитирует Моуринью ВВС.