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"Реал" обыграл "Осасуну", Роналду забил гол

Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Осасуну" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Мадридцы набрали 49 очков и по-прежнему возглавляют турнирную таблицу.

Чемпионат Испании. 22 тур

"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 1:3

Голы: Роналду, 23, Леон, 37, Иско, 66, Васкес, 90+2

"Осасуна": Сиригу - Фуэнтес, (Клерк, 58), Вуядинович, Боннин - Беренгер, Санхурхо, Тьенса, Чаушич, Ромеро - Ривьер, Леон.

"Реал Мадрид": Навас - Данило, (Родригес, 63), Варан, Начо, Рамос - Каземиро, Модрич, Иско, (Ковачич, 90), Марсело - Роналду, Бензема, (Васкес, 75).

Предупреждения: Фуэнтес, 9, Модрич, 32, Фаусто, 32, Родригес, 65
Теги: Реал Осасуна
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