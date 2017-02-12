"Реал" обыграл "Осасуну", Роналду забил гол

Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Осасуну" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Мадридцы набрали 49 очков и по-прежнему возглавляют турнирную таблицу.



Чемпионат Испании. 22 тур



"Осасуна" - "Реал Мадрид" - 1:3



Голы: Роналду, 23, Леон, 37, Иско, 66, Васкес, 90+2



"Осасуна": Сиригу - Фуэнтес, (Клерк, 58), Вуядинович, Боннин - Беренгер, Санхурхо, Тьенса, Чаушич, Ромеро - Ривьер, Леон.



"Реал Мадрид": Навас - Данило, (Родригес, 63), Варан, Начо, Рамос - Каземиро, Модрич, Иско, (Ковачич, 90), Марсело - Роналду, Бензема, (Васкес, 75).



Предупреждения: Фуэнтес, 9, Модрич, 32, Фаусто, 32, Родригес, 65