Тони Пулис: матч с "Вест Хэмом" напоминал игру в кошки-мышки

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пулис прокомментировал ничью своей команды в матче против "Вест Хэма" (2:2) в двадцать пятом туре АПЛ.



"Игра получилась честной. "Вест Хэм" изменил игровую схему и на этом подловил нас. Матч напоминал игру в кошки-мышки. Было много столкновений в игре, но все из них арбитр расценил правильно. Мы будем продолжать борьбу дальше, чем получить больше очков", - приводит его слова Sky Sports.