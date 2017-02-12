Душан Тадич: мы хотели добиться крупной победы

Полузащитник "Саутгемптона" Душан Тадич прокомментировал победу своей команды в матче против "Сандерленда" (4:0) в двадцать пятом туре АПЛ.



"Мы хотели добиться крупной победы. Мы знали, что матч нам предстоит жесткий. Мы готовились сыграть остро в атаке. Я рад, что мы выиграли. Чтобы восстановить нашу стабильность, нам важно было показать характер сегодня", - передает его слова ВВС.