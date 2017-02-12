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Клод Пюэль: нам удалось добиться хорошего результата

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль прокомментировал победу своей команды в матче против "Сандерленда" (4:0) в двадцать пятом туре АПЛ.

"В первую очередь, мы сыграли на ноль. Мы показали хорошее отношение к игре. Нам удалось добиться хорошего результата. Габбьядини забивает во втором своем матче. Он очень полезен для всей команды", - цитирует Пюэля ВВС.
Теги: Саутгемптон Сандерленд
Сегодня, 10:31
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