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Сэм Эллардайс: "Сток Сити" забил после единственного удара

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс прокомментировал поражение своей команды в матче против "Сток Сити" (0:1) в двадцать пятом туре АПЛ.

"Я разочарован тем, что команда не смогла реализовать ни один из созданных моментов, которых было немало. "Сток Сити" забил после единственного удара. Это поражение мы точно не заслуживали", - цитирует Эллардайса ВВС.
Теги: Эллардайс Кристал Пэлас Сток Сити
Сегодня, 11:05
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