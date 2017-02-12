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Лассана Диарра не хочет играть за "Марсель"

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра не сыграет в 25-м туре Лиги 1 с "Нантом", передает L`Equipe.

Француз уже восстановился от травмы, но не поехал на игру, перед этим заявив главному тренеру провансальцев Руди Гарсии, что нет желания играть дальше за клуб. 31-летний француз намеревался уйти из "Марселя" еще в январе, но так и не нашел себе команду.

Напомним, ранее Диарра отказался играть за "Локомотив" и теперь должен московскому клубу 10 миллионов евро.
Теги: Диарра Марсель
Сегодня, 11:36
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№9 Написал: Motivation (Сегодня, 12:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С Сапоговым - и в Луч-Энергию.


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№8 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
захотел поиграть вновь за Локомотив? трансферное окно в Европе по сути только у нас открыто, не поедет же он в Скандинавию в конце концов. Ну или Китай...

В Китай - только так. Он же ноет, что у него денег нет неустойку Локо выплатить. Вот и заработает.

А по факту - очень странный парень. Сильный игрок, но характер...
Регистрация: 21.11.2009
№7 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 12:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
этот нигга входит в топ 5 футболистов-кондомов всех времен blush


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№6 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
захотел поиграть вновь за Локомотив? трансферное окно в Европе по сути только у нас открыто, не поедет же он в Скандинавию в конце концов. Ну или Китай...
Регистрация: 16.03.2010
№5 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 12:09) #
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его пайет укусил?
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Странный игрок.И там не хочет и тут.С психикой что ли проблемы?А как же контракты и проф отношение к работе?Не станет пусть неустойку платит и дискву до конца карьеры.Реально не место таким в спорте.Буду,не буду что за детский сад?


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
дичайший епанат... а я хотел, чтобы он за нас гонял


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: XERX - (Сегодня, 11:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
а где же футбольная солидарность???пинком под зад его и близко к футболу не подпускать,звезда млять!!!
Регистрация: 23.05.2009
№1 Написал: trent (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
ибанутый чел..


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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