Лассана Диарра не хочет играть за "Марсель"

Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра не сыграет в 25-м туре Лиги 1 с "Нантом", передает L`Equipe.



Француз уже восстановился от травмы, но не поехал на игру, перед этим заявив главному тренеру провансальцев Руди Гарсии, что нет желания играть дальше за клуб. 31-летний француз намеревался уйти из "Марселя" еще в январе, но так и не нашел себе команду.



Напомним, ранее Диарра отказался играть за "Локомотив" и теперь должен московскому клубу 10 миллионов евро.