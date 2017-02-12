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Лассана Диарра не хочет играть за "Марсель"
Полузащитник "Марселя" Лассана Диарра не сыграет в 25-м туре Лиги 1 с "Нантом", передает L`Equipe.
Француз уже восстановился от травмы, но не поехал на игру, перед этим заявив главному тренеру провансальцев Руди Гарсии, что нет желания играть дальше за клуб. 31-летний француз намеревался уйти из "Марселя" еще в январе, но так и не нашел себе команду.
Напомним, ранее Диарра отказался играть за "Локомотив" и теперь должен московскому клубу 10 миллионов евро.
Француз уже восстановился от травмы, но не поехал на игру, перед этим заявив главному тренеру провансальцев Руди Гарсии, что нет желания играть дальше за клуб. 31-летний француз намеревался уйти из "Марселя" еще в январе, но так и не нашел себе команду.
Напомним, ранее Диарра отказался играть за "Локомотив" и теперь должен московскому клубу 10 миллионов евро.
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