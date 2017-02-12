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Серхио Агуэро: пусть руководство решает, нужен ли я команде

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отметил, что пока не представляет, в какой команде он начнёт следующий сезон.

"Пусть руководство клуба решает, нужен ли я команде. У меня есть три месяца, чтобы показать свою лучшую игру. Посмотрим, что будет дальше", - цитирует Агуэро The Sun.
Теги: Агуэро Манчестер Сити
Сегодня, 11:52
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