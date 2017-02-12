"Манчестер Сити" готов заплатить за Дибалу 25 миллионов фунтов

"Манчестер Сити" претендует на нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Daily Mirror.



В ближайшее время стороны начнут переговоры. Английский клуб готов предложить за футболиста 25 миллиона фунтов. Также 23-летним аргентинцем интересуется "Реал".