Арсен Венгер: порой я устаю, но я не готов уходить на покой

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не намерен покидать лондонский клуб.



- Я встаю рано утром, а ложусь спать поздно вечером. Порой я устаю, но я не готов уходить на покой. Хотя ценю, что мне желают отдыха, - цитирует Венгера ESPN.