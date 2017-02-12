Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Арсен Венгер: порой я устаю, но я не готов уходить на покой

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не намерен покидать лондонский клуб.

- Я встаю рано утром, а ложусь спать поздно вечером. Порой я устаю, но я не готов уходить на покой. Хотя ценю, что мне желают отдыха, - цитирует Венгера ESPN.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 12:13
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 12:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Старый плагиатор


--------------------
Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.