Фабио Каннаваро: Калинич - приоритетная цель для "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро заявил, что клуб до сих пор надеется на подписание контракта с нападающим "Фиорентины" Николой Калиничем.



"Не стану скрывать, что Калинич всегда был для меня приоритетной трансферной целью. Его переход не состоялся по различным причинам. Давайте подождем еще какое-то время. Калинич - не единственный игрок, за которым следит "Тяньцзинь". Трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля, мы оцениваем варианты, но это непросто, потому что клубы редко отпускают игроков зимой", - цитирует Каннаваро Football Italia.