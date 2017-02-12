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Тео Эрнандес: прошу прощения у Видаля

Защитник "Алавеса" Тео Эрнандес принес извинения игроку "Барселоны" Алейшу Видалю за фол в концовке матча.

Напомним, Видаль из-за перелома голеностопа пропустит около полугода.

"Я хотел сыграть в мяч, но поскользнулся на газоне. Прошу прощения у Видаля. Надеюсь, что он скоро поправится", - цитирует Эрнандеса AS.

Теги: Алавес Барселона
Сегодня, 13:26
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