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Габриель Бобан: "Спартак" действительно силен

Форвард "Осиека" Габриель Бобан прокомментировал ничью в товарищеском матче с московским "Спартаком" (1:1).

"Думаю, мы все можем быть удовлетворены таким результатом. "Спартак" действительно силён. Достаточно взглянуть на их состав. У нас было много шансов забить гол во втором тайме, и было обидно, если бы этого не удалось сделать", - цитирует игрока официальный сайт "Осиека".
Теги: Спартак
Сегодня, 13:50
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5
(3)
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:53) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бобан дипломат...поросячьи скауты возьмут на заметку


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:23) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
спартак действительно силён

Бобан немало удивлён, для него и его игроков это стало полной неожиданностью. Он мог ожидать всякого, но такого.... open_mouth
Да, Бобан, мир полон чудес!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:14) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Motivation
Цитата: nami-sv
Про "много было" загнул товарищ

Ну было больше одного... Хотя вообще, ИМХО, результат для нас хороший - и чтоб расслабуху не поймали, и чтоб вообще вспомнили, что нельзя играть с шашками наголо - обороняться надо уметь также... И вот тут есть что сказать...

Да,эта ничья для Спартака лучше чем победа в плане подготовки к сезону.
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Motivation (Сегодня, 14:01) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Про "много было" загнул товарищ

Ну было больше одного... Хотя вообще, ИМХО, результат для нас хороший - и чтоб расслабуху не поймали, и чтоб вообще вспомнили, что нельзя играть с шашками наголо - обороняться надо уметь также... И вот тут есть что сказать...


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:54) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Про "много было" загнул товарищ,но в остальном согласен.
Регистрация: 9.08.2015
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