Габриель Бобан: "Спартак" действительно силен

Форвард "Осиека" Габриель Бобан прокомментировал ничью в товарищеском матче с московским "Спартаком" (1:1).



"Думаю, мы все можем быть удовлетворены таким результатом. "Спартак" действительно силён. Достаточно взглянуть на их состав. У нас было много шансов забить гол во втором тайме, и было обидно, если бы этого не удалось сделать", - цитирует игрока официальный сайт "Осиека".