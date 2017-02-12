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"Локомотив" отказался от Колкера, сочтя поведение футболиста неуважительным
"Локомотив" свернул сделку и вышел из переговоров по переходу защитника "Куинз Парк Рейнджерс" Стивена Колкера, утверждает The Sun.
"Локомотив" договорился о переходе Колкера на правах аренды и забронировал для игрока и его агента билеты в Испанию, где проводит зимний сбор. На днях англичанин был оштрафован за пьяный дебош в Лондоне, чем поставил трансфер под угрозу срыва.
Представители "Локомотива" на встрече в Лондоне попытались довести сделку до конца, но Колкер сообщил, что не хочет переходить в московский клуб на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около 100 тыс. фунтов в неделю (примерно 117 тыс. евро). После этого "Локомотив" отказался от услуг игрока, посчитав, что тот проявил неуважение к клубу.
"Локомотив" договорился о переходе Колкера на правах аренды и забронировал для игрока и его агента билеты в Испанию, где проводит зимний сбор. На днях англичанин был оштрафован за пьяный дебош в Лондоне, чем поставил трансфер под угрозу срыва.
Представители "Локомотива" на встрече в Лондоне попытались довести сделку до конца, но Колкер сообщил, что не хочет переходить в московский клуб на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около 100 тыс. фунтов в неделю (примерно 117 тыс. евро). После этого "Локомотив" отказался от услуг игрока, посчитав, что тот проявил неуважение к клубу.
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