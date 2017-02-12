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"Локомотив" отказался от Колкера, сочтя поведение футболиста неуважительным

"Локомотив" свернул сделку и вышел из переговоров по переходу защитника "Куинз Парк Рейнджерс" Стивена Колкера, утверждает The Sun.

"Локомотив" договорился о переходе Колкера на правах аренды и забронировал для игрока и его агента билеты в Испанию, где проводит зимний сбор. На днях англичанин был оштрафован за пьяный дебош в Лондоне, чем поставил трансфер под угрозу срыва.

Представители "Локомотива" на встрече в Лондоне попытались довести сделку до конца, но Колкер сообщил, что не хочет переходить в московский клуб на правах аренды и потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около 100 тыс. фунтов в неделю (примерно 117 тыс. евро). После этого "Локомотив" отказался от услуг игрока, посчитав, что тот проявил неуважение к клубу.
Теги: Локомотив Колкер
Сегодня, 17:46
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6
(7)
№6 Написал: vlees (Сегодня, 18:28) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC VOLGA
5 ,2 млн фунтов в год хотел.Он точно даже не под алкоголем был ,а скорее всего под чем то более понтовым.

Адекватные условия,он что дурак играть за какой та локомотив за нищенскую зарплату
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 18:27) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Волга НН»
5 ,2 млн фунтов в год хотел.Он точно даже не под алкоголем был ,а скорее всего под чем то более понтовым.
Регистрация: 28.12.2012
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:22) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну и отлично, зачем нам недолеченный, алкоголик и дебошир, еще и на 3,5.
Пусть остается, дома и бухать приятнее.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 18:02) #
  • +2
  •  (8)
online

а куем по губам не хочет?
Регистрация: 27.09.2015
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 17:59) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
С ним было уже всё ясно, когда он хотел угнать поезд на Москву, но в Локомотиве похоже клиентов психбольниц пытаются набрать... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 17:56) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Судя по его требованиям, он и на встречу с представителями клуба пришел под градусом
Регистрация: 23.03.2016
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