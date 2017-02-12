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18:25
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
"Челси" сыграл вничью с "Бернли"
"Челси" сыграл вничью с "Бёрнли" в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
25 тур
"Бёрнли" - "Челси" 1:1
Гол: Брэйди, 25 - Педро, 9
"Бернли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Бартон, Вествуд, Брэйди (Эрфилд, 67), Бойд, Грэй (Воукс, 82), Барнс
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес (Виллиан, 74), Канте, Матич (Фабрегас, 69), Азар, Родригес (Батшуайи, 86), Коста
Предупреждения: Вествуд, 71, Луис, 76, Лоутон, 78, Бартон, 88
Чемпионат Англии
25 тур
"Бёрнли" - "Челси" 1:1
Гол: Брэйди, 25 - Педро, 9
"Бернли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Бартон, Вествуд, Брэйди (Эрфилд, 67), Бойд, Грэй (Воукс, 82), Барнс
"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес (Виллиан, 74), Канте, Матич (Фабрегас, 69), Азар, Родригес (Батшуайи, 86), Коста
Предупреждения: Вествуд, 71, Луис, 76, Лоутон, 78, Бартон, 88
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