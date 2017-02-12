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"Челси" сыграл вничью с "Бернли"

"Челси" сыграл вничью с "Бёрнли" в матче 25-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

25 тур

"Бёрнли" - "Челси" 1:1

Гол: Брэйди, 25 - Педро, 9

"Бернли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Бартон, Вествуд, Брэйди (Эрфилд, 67), Бойд, Грэй (Воукс, 82), Барнс

"Челси": Куртуа, Алонсо, Кэхилл, Луис, Аспиликуэта, Мозес (Виллиан, 74), Канте, Матич (Фабрегас, 69), Азар, Родригес (Батшуайи, 86), Коста

Предупреждения: Вествуд, 71, Луис, 76, Лоутон, 78, Бартон, 88
Теги: Бернли Челси
Сегодня, 18:25
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
не фонтан,но сгодится.. grimacing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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