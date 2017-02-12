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"Ренн" не удержал победу в матче с "Ниццей"

"Ренн" сыграл вничью с "Ниццей" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции.


25 тур

"Ренн" - "Ницца" 2:2

Гол: Амальфитано, 7, Сио, 21 - Донис, 59, Эйссерик, 80

"Ренн": Костиль, Данзе, Бенсебаини (Кавар, 75), Мендеш, Ньяньон (Фернандеш, 46), Шантом, Прчич, Андре, Амальфитано, Сио, Мубеле (Калулу, 64)

"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао (Ле Маршан, 75), Байсс, Бонфим, Сиприен, Козьелло (Оббади, 63), Сери, Эйссерик, Беланда, Плеа (Донис, 43)

Предупреждения: Беланда, 82, Мендеш, 90, Байсс, 90
Теги: Ренн Ницца
Сегодня, 19:05
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