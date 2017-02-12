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Агент: Ари остается в "Краснодаре" (1)
Агент: Ари остается в "Краснодаре" (1)
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"Челси" сыграл вничью с "Бернли" (1)
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Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина" (1)
"Ренн" не удержал победу в матче с "Ниццей"
"Ренн" сыграл вничью с "Ниццей" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции.
25 тур
"Ренн" - "Ницца" 2:2
Гол: Амальфитано, 7, Сио, 21 - Донис, 59, Эйссерик, 80
"Ренн": Костиль, Данзе, Бенсебаини (Кавар, 75), Мендеш, Ньяньон (Фернандеш, 46), Шантом, Прчич, Андре, Амальфитано, Сио, Мубеле (Калулу, 64)
"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао (Ле Маршан, 75), Байсс, Бонфим, Сиприен, Козьелло (Оббади, 63), Сери, Эйссерик, Беланда, Плеа (Донис, 43)
Предупреждения: Беланда, 82, Мендеш, 90, Байсс, 90
25 тур
"Ренн" - "Ницца" 2:2
Гол: Амальфитано, 7, Сио, 21 - Донис, 59, Эйссерик, 80
"Ренн": Костиль, Данзе, Бенсебаини (Кавар, 75), Мендеш, Ньяньон (Фернандеш, 46), Шантом, Прчич, Андре, Амальфитано, Сио, Мубеле (Калулу, 64)
"Ницца": Кардинал, Суке, Эстевао (Ле Маршан, 75), Байсс, Бонфим, Сиприен, Козьелло (Оббади, 63), Сери, Эйссерик, Беланда, Плеа (Донис, 43)
Предупреждения: Беланда, 82, Мендеш, 90, Байсс, 90
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