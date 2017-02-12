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Наставник "Бернли": мы показали, что являемся неудобным соперником для любой команды
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч заявил, что его команда создала проблемы лондонскому "Челси" (1:1) в матче двадцать пятого тура английской премьер-лиги.
"Матч показал наши хорошие качества. Это было превосходное выступление в нашем исполнении. Мы показали, что являемся неудобным соперником для любой команды. О том, что "Челси" является сильным соперником, говорилось много до игры. Мы вышли на матч и начали работать. Я думаю, что команда хорошо сыграла в защите. Я хочу, чтобы мы были смелыми и играли в два форварда. Мы сделали достаточно, чтобы создать сопернику проблемы", - цитирует Дайча ВВС.
"Матч показал наши хорошие качества. Это было превосходное выступление в нашем исполнении. Мы показали, что являемся неудобным соперником для любой команды. О том, что "Челси" является сильным соперником, говорилось много до игры. Мы вышли на матч и начали работать. Я думаю, что команда хорошо сыграла в защите. Я хочу, чтобы мы были смелыми и играли в два форварда. Мы сделали достаточно, чтобы создать сопернику проблемы", - цитирует Дайча ВВС.
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