Серхио Рамос: 500 матчей за "Реал" - это больше, чем воплощение мечты

Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился эмоциями от юбилейной игры в составе "Королевского клуба".



Матч против "Осасуны" стал для защитника 500-м за "сливочных".



"500 матчей за "Реал" - это больше, чем воплощение мечты. Спасибо всем! Планирую отпраздновать это событие, будьте начеку", - написал Рамос в своем твиттере.