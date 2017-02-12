Эдер: я не чувствую себя лидером команды

Нападающий миланского "Интера" Эдер прокомментировал победу своей команды над "Эмполи" (2:0) в двадцать четвертом туре чемпионата Италии.



"Мы провели хорошую игру. Три очка, которые мы получили, абсолютно заслужены. Я не чувствую себя лидером команды. Лидер команды - это определенный стиль. И лидеры команды редко остаются на скамейке запасных. Думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Надо выигрывать в оставшихся матчах", - цитирует Эдера TMW.