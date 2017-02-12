Стефано Пиоли: "Интер" должен соответствовать своим амбициям

Главный тренер "Интера" Стефано Пиоли после матча с "Эмполи" (2:0) заявил, что его команде будет трудно претендовать на попадание в зону Лиги Чемпионов.



"Мы должны оставаться мотивированными. "Интер" должен соответствовать своим амбициям. Обыграть "Эмполи" было непросто. Мы играли хорошо и не позволили сопернику ничего создать у своих ворот. Мы правильно отреагировали на поражение в прошлом туре, и я счастлив. Главное, что мы поднимаемся, когда падаем. Претендовать на попадание в Лигу Чемпионов будет сложно. Но мы должны фокусироваться на каждой отдельной встрече", - цитирует Пиоли Football Italia