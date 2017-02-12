Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Альваро Мората: я счастлив в "Реале", но хотел бы играть больше

Нападающий мадридского "Реала" Альваро Мората прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Наполи".

"Я счастлив в "Реале" и хочу добиться успехов в мадридском клубе. Безусловно, я хотел бы играть больше. Сейчас моя задача - помочь команде выиграть Лигу Чемпионов. После этого я буду обсуждать с тренером свое будущее", - цитирует Морату AS.
Теги: Мората Реал
Сегодня, 23:08
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.