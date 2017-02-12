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Альваро Мората: я счастлив в "Реале", но хотел бы играть больше
Нападающий мадридского "Реала" Альваро Мората прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Наполи".
"Я счастлив в "Реале" и хочу добиться успехов в мадридском клубе. Безусловно, я хотел бы играть больше. Сейчас моя задача - помочь команде выиграть Лигу Чемпионов. После этого я буду обсуждать с тренером свое будущее", - цитирует Морату AS.
"Я счастлив в "Реале" и хочу добиться успехов в мадридском клубе. Безусловно, я хотел бы играть больше. Сейчас моя задача - помочь команде выиграть Лигу Чемпионов. После этого я буду обсуждать с тренером свое будущее", - цитирует Морату AS.
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