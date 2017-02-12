Серхио Бускетс: травма Видаля - самое ужасное, что могло произойти (видео)

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал тяжёлую травму Алейша Видаля, который получил повреждение в матче против "Алавеса" (6:0) и теперь выбыл на полгода.



"Мы все очень любим Видаля. Его травма — это самое ужасное, что могло произойти. Наша победа уходит на второе место, а состояние Алейша "на первое, - цитирует Бускетса Mundo Deportivo.



