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Серхио Бускетс: травма Видаля - самое ужасное, что могло произойти (видео)
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс прокомментировал тяжёлую травму Алейша Видаля, который получил повреждение в матче против "Алавеса" (6:0) и теперь выбыл на полгода.
"Мы все очень любим Видаля. Его травма — это самое ужасное, что могло произойти. Наша победа уходит на второе место, а состояние Алейша "на первое, - цитирует Бускетса Mundo Deportivo.
"Мы все очень любим Видаля. Его травма — это самое ужасное, что могло произойти. Наша победа уходит на второе место, а состояние Алейша "на первое, - цитирует Бускетса Mundo Deportivo.
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