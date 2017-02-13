Форвард "Перуджи" забил гол пяткой в стиле Ибрагимовича (видео)

В матче 25-го тура второго дивизиона Италии между командами "Тернана" и "Перуджа" был забит эффектный гол.25-летний нападающий гостей Франческо Никастро сделал оборот в воздухе на 180 градусов и пяткой отправил мяч в сетку ворот соперника, замкнув прострел с правого фланга. Этот гол оказался единственным в матче.За данный мяч Никастро в итальянских СМИ сравнивают со Златаном Ибрагимовичем, который знаменит своими акробатическими голами.