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Форвард "Перуджи" забил гол пяткой в стиле Ибрагимовича (видео)

В матче 25-го тура второго дивизиона Италии между командами "Тернана" и "Перуджа" был забит эффектный гол.

25-летний нападающий гостей Франческо Никастро сделал оборот в воздухе на 180 градусов и пяткой отправил мяч в сетку ворот соперника, замкнув прострел с правого фланга. Этот гол оказался единственным в матче.

За данный мяч Никастро в итальянских СМИ сравнивают со Златаном Ибрагимовичем, который знаменит своими акробатическими голами.

ВИДЕО - здесь

СЭ
Сегодня, 00:32
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