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Станислав Сухина получил должность начальника "Локомотива"

Бывший заместитель председателя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина назначен начальником "Локомотива".

"Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды. У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком.

Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее", - цитирует Сухину ТАСС.
Теги: Локомотив Сухина
Сегодня, 11:37
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(0)
№3 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
вот это, действительно, усиление!
а семин-то не все мозги пропил, оказывается, подстраховался! grinning


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
умно)) в принципе лохо и так на количество пеналей не жаловался


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: kruga (Сегодня, 11:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
о, теперь попрет Локо с судьями...
Я прям вижу картину наоборот, когда тренер команды станет судьей. Очень было бы клево посмотреть на Валеру со свистком


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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