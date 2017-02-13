Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют
11:27
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (2)
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (2)
01:40
Кристиана станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе" (1)
Кристиана станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе" (1)
Вчера 23:52
Пол Клемент: мы заслужили победу над "Лестером"
Пол Клемент: мы заслужили победу над "Лестером"
Вчера 22:19
Дмитрий Смирнов покинул тульский "Арсенал" (1)
Дмитрий Смирнов покинул тульский "Арсенал" (1)
Вчера 22:16
"Сампдория" взяла верх над "Болоньей"
"Сампдория" взяла верх над "Болоньей"
Вчера 21:04
"Лестер" опустился на 17-е место в таблице АПЛ (3)
"Лестер" опустился на 17-е место в таблице АПЛ (3)
Вчера 21:04
"Спартак-2" обыграл "Краснодар-2" в матче Кубка ФНЛ (14)
"Спартак-2" обыграл "Краснодар-2" в матче Кубка ФНЛ (14)
Вчера 20:58
Эдер: я не чувствую себя лидером команды
Эдер: я не чувствую себя лидером команды
Станислав Сухина получил должность начальника "Локомотива"
Бывший заместитель председателя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина назначен начальником "Локомотива".
"Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды. У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком.
Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее", - цитирует Сухину ТАСС.
"Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды. У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком.
Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее", - цитирует Сухину ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.