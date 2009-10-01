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Николас Ломбертс: в "Зените" никто не скажет, что Ломбертс – засранец

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, что не стал несчастливым в петербургском клубе, но хотел бы вернуться в Бельгию.

"Не могу сказать, что я несчастлив в Петербурге. Но спустя 10 лет в клубе я заслужил возможность уйти, оставив после себя только лучшие воспоминания. Мне кажется, бессмысленно удерживать игрока, если в ближайшие 2-3 месяца он не будет играть.

Сложная ситуация, но я заслужил право расстаться с "Зенитом" друзьями. Клуб навсегда останется в моем сердце. Я надеюсь, что болельщики поймут: мне уже 32 года, я никогда не перейду в "Спартак" или другую российскую команду. Просто моя семья соскучилась по Бельгии и хочет вернуться домой. Я заработал здесь хорошие деньги и мне не нужен большой контракт, чтобы уехать. Могу позволить себе зарабатывать меньше, чем раньше.

Мистер сказал, что не будет против моего ухода зимой, до последнего все складывалось хорошо. Думаю, когда "Зенит" не нашел достойного левоногого центрального защитника, клуб и тренер решили не рисковать.

Надеюсь, в ближайшие месяцы у меня будет шанс доказать право на место в основе. Я всегда честно исполняю обязательства и добросовестно делаю работу. В "Зените" никто не скажет, что Ломбертс – засранец", - цитирует Ломбертса "Матч ТВ".
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 11:49
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(0)
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Коля свой в доску! Настоящий профессионал, капитан и просто хороший человек. Я уже и не воспринимаю его и Мигеля как легов. Дай Бог ему всего!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ломбертс живая легенда, все крупные трофеи, в российской истории, были взяты с ним, поэтому нужно отпустить его, как Ивановича, бесплатно, он заслужил этого


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
он явно заслужил,как говорит молодежь респект и уважуха
Регистрация: 21.07.2011
№3 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:25) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ssskkkbbb
Я всегда честно исполняю обязательства и добросовестно делаю работу. В "Зените" никто не скажет, что Ломбертс – засранец", - цитирует Ломбертса "Матч ТВ".

"Я всегда честно исполняю обязательства и добросовестно делаю работу". Это правда. Но это не все, что сделал Ломбертс в Зените. До сих пор вспоминаю тот матч вдевятером с Вильяреалом, когда Ломбертс ценой собственного здоровья отдал пас Погребняку. На такое не все даже очень хорошие игроки способны.
Регистрация: 29.11.2014
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:22) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Нико! Спасибо за все, и удачи в дальнейшем.
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:01) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Нико большой молодец, к нему нет никаких претензий. Надеюсь летом устроим ему хорошие проводы.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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