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Николас Ломбертс: в "Зените" никто не скажет, что Ломбертс – засранец
Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, что не стал несчастливым в петербургском клубе, но хотел бы вернуться в Бельгию.
"Не могу сказать, что я несчастлив в Петербурге. Но спустя 10 лет в клубе я заслужил возможность уйти, оставив после себя только лучшие воспоминания. Мне кажется, бессмысленно удерживать игрока, если в ближайшие 2-3 месяца он не будет играть.
Сложная ситуация, но я заслужил право расстаться с "Зенитом" друзьями. Клуб навсегда останется в моем сердце. Я надеюсь, что болельщики поймут: мне уже 32 года, я никогда не перейду в "Спартак" или другую российскую команду. Просто моя семья соскучилась по Бельгии и хочет вернуться домой. Я заработал здесь хорошие деньги и мне не нужен большой контракт, чтобы уехать. Могу позволить себе зарабатывать меньше, чем раньше.
Мистер сказал, что не будет против моего ухода зимой, до последнего все складывалось хорошо. Думаю, когда "Зенит" не нашел достойного левоногого центрального защитника, клуб и тренер решили не рисковать.
Надеюсь, в ближайшие месяцы у меня будет шанс доказать право на место в основе. Я всегда честно исполняю обязательства и добросовестно делаю работу. В "Зените" никто не скажет, что Ломбертс – засранец", - цитирует Ломбертса "Матч ТВ".
"Не могу сказать, что я несчастлив в Петербурге. Но спустя 10 лет в клубе я заслужил возможность уйти, оставив после себя только лучшие воспоминания. Мне кажется, бессмысленно удерживать игрока, если в ближайшие 2-3 месяца он не будет играть.
Сложная ситуация, но я заслужил право расстаться с "Зенитом" друзьями. Клуб навсегда останется в моем сердце. Я надеюсь, что болельщики поймут: мне уже 32 года, я никогда не перейду в "Спартак" или другую российскую команду. Просто моя семья соскучилась по Бельгии и хочет вернуться домой. Я заработал здесь хорошие деньги и мне не нужен большой контракт, чтобы уехать. Могу позволить себе зарабатывать меньше, чем раньше.
Мистер сказал, что не будет против моего ухода зимой, до последнего все складывалось хорошо. Думаю, когда "Зенит" не нашел достойного левоногого центрального защитника, клуб и тренер решили не рисковать.
Надеюсь, в ближайшие месяцы у меня будет шанс доказать право на место в основе. Я всегда честно исполняю обязательства и добросовестно делаю работу. В "Зените" никто не скажет, что Ломбертс – засранец", - цитирует Ломбертса "Матч ТВ".
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