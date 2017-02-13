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Источник: "Крылья Советов" арендуют у "Спартака" Александра Зуева

Полузащитник "Спартака" Александр Зуев может продолжить карьеру в "Крыльях Советов", передает "СЭ".

Сообщается, что самарский клуб арендует 20-летнего вингера до конца сезона.
Теги: Крылья Советов Спартак
Сегодня, 11:54
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(0)
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Вингер ,какие слова , парень заигрался ....если только Семак его на путь истинный поставит.


Семак и Самара - они, если честно,
Не пара, не пара, не пара...))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:41) #
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  •  (1)

Вингер ,какие слова , парень заигрался ....если только Семак его на путь истинный поставит.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 12:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильное решение,надеюсь не очередной Яковлев...


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№1 Написал: Crowley172 (Сегодня, 12:10) #
  • -2
  •  (2)

Накой чорт он нужен? На лавке просидит
Регистрация: 15.10.2016
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