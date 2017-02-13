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Лента новостей:
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют
11:27
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (2)
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (2)
01:40
Кристиана станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе" (1)
Кристиана станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе" (1)
Вчера 23:52
Пол Клемент: мы заслужили победу над "Лестером"
Пол Клемент: мы заслужили победу над "Лестером"
Вчера 22:19
Дмитрий Смирнов покинул тульский "Арсенал" (1)
Дмитрий Смирнов покинул тульский "Арсенал" (1)
Вчера 22:16
"Сампдория" взяла верх над "Болоньей"
"Сампдория" взяла верх над "Болоньей"
Вчера 21:04
"Лестер" опустился на 17-е место в таблице АПЛ (3)
"Лестер" опустился на 17-е место в таблице АПЛ (3)
Вчера 21:04
"Спартак-2" обыграл "Краснодар-2" в матче Кубка ФНЛ (14)
"Спартак-2" обыграл "Краснодар-2" в матче Кубка ФНЛ (14)
Вчера 20:58
Эдер: я не чувствую себя лидером команды
Эдер: я не чувствую себя лидером команды
Вячеслав Грозный: "Динамо" объявило о моей отставке? Спасибо, пойду узнавать
Наставник тбилисского "Динамо" Вячеслав Грозный заявил, что не был уведомлен о своей отставке с поста главного тренера команды.
- "Динамо" объявило о моем уходе? Ничего не знаю об этом. Официально? Спасибо, пойду узнавать, - цитирует Грозного "Спорт день за днем".
Ранее сообщалось, что 60-летний тренер уведомил клуб об уходе по семейными обстоятельствам.
- "Динамо" объявило о моем уходе? Ничего не знаю об этом. Официально? Спасибо, пойду узнавать, - цитирует Грозного "Спорт день за днем".
Ранее сообщалось, что 60-летний тренер уведомил клуб об уходе по семейными обстоятельствам.
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