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Вячеслав Грозный: "Динамо" объявило о моей отставке? Спасибо, пойду узнавать

Наставник тбилисского "Динамо" Вячеслав Грозный заявил, что не был уведомлен о своей отставке с поста главного тренера команды.

- "Динамо" объявило о моем уходе? Ничего не знаю об этом. Официально? Спасибо, пойду узнавать, - цитирует Грозного "Спорт день за днем".

Ранее сообщалось, что 60-летний тренер уведомил клуб об уходе по семейными обстоятельствам.
Теги: Грозный
Сегодня, 12:53
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