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ЦСКА поздравил Романа Бабаева с 39-летием

ЦСКА поздравил генерального директора клуба Романа Бабаева с 39-летием.

"Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют генерального директора клуба Романа Бабаева с 39-летием!

Желаем Роману Юрьевичу крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и больших свершений во благо ПФК ЦСКА", - говорится в поздравлении на официальном сайте клуба.
Теги: ЦСКА Бабаев
Сегодня, 14:13
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4
(1)
№4 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 14:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот МатроскиN
сауну заказали? smile

чем спрашивать, лучше бы сам позвонил и заказал wink


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:41) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
сауну заказали? smile


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:38) #
  • -2
  •  (4)

Есть умная поговорка , в феврале дней не хватает, тот кто родился в феврале МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ. а попал он в ЦСКА НЕ ПО УМУ А по , как всегда по знакомству ЕВРЕЯ С ЕВРЕЕМ...не верите , узнайте, но многие знают.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:28) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
евреи раньше стареют? О.о
я думал ему лет этак за сорок
но все же с Днем Рождения!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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