Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

СМИ: Александр Глеб близок к переходу в "Крылья Советов"

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб близок к переходу в "Крылья Советов", информирует "Прессболл".

Сообщается, что белорусский хавбек должен подписать контракт на правах свободного агента в ближайшее время.

35-летний Глеб уже выступал за "Крылья Советов" в 2012-м году.
Теги: Крылья Советов Глеб
Сегодня, 14:56
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:03) #
  • 0
  •  (2)

Если у него агент тот же - ШПИЛЕВСКИЙ- то в КРЫЛЬЯХ он будет на 100 процентов, этот агент куда угодно залезет. он таким и футболистом был.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.