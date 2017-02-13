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Адриано и Самедов включены в стартовый состав "Спартака" на игру с "Рубином"

"Спартак" назвал стартовый состав на товарищеский матч с "Рубином", который пройдет сегодня на сборе в Испании.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, Луис Адриано.
Теги: Спартак
Сегодня, 15:17
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7
(1)
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:40) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Наверное, это состав на Краснодар.

Согласен, только если Ещенко не будет пороть в защите
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:34) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
состав близкий к боевому плюс минус ,и главное - соперник добротный


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:32) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: syamtomov
Это, скорее, "экспериментально-стартовый

Наверное, это состав на Краснодар.

А боевой - Промес вместо Зобнина на фланге и, возможно, Джикия вместо Ещенко (если Джикия справа играть может).
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:31) #
  • -1
  •  (7)
online

Цитата: golden Axe
процентов на 80,еще Промеса,Джикиа и Зе нет сегодня в основе

ну Промес с Краснодаром не сыграет, Джикия тоже не ясно кого заменит ? ... Зе я думаю будет на подмене поначалу так как всю предсезонку работал индивидуально ...
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:27) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Игорь Казьмин
Наверное это состав на который делает ставку Карера,

Не совсем. Многих кого в стартовом составе нет.
Это, скорее, "экспериментально-стартовый
".
Ну, на случай травм игроков атакующей линии или, там, перебора жёлтых карточек. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:27) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Наверное это состав на который делает ставку Карера, Ребята в бой за Золотом в России.

процентов на 80,еще Промеса,Джикиа и Зе нет сегодня в основе
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:25) #
  • -1
  •  (7)

Наверное это состав на который делает ставку Карера, Ребята в бой за Золотом в России.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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