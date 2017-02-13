Адриано и Самедов включены в стартовый состав "Спартака" на игру с "Рубином"

"Спартак" назвал стартовый состав на товарищеский матч с "Рубином", который пройдет сегодня на сборе в Испании.



"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Самедов, Зобнин, Попов, Луис Адриано.