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"Урал" продлил соглашение с Денисом Кулаковым

"Урал" продлил контракт с украинским защитником Денисом Кулаковым, информирует официальный сайт екатеринбургской команды.

Сроки нового соглашения между клубом и 30-летним игроком не разглашаются.

"Футболист, чей контракт заканчивался летом этого года, подписал новый трудовой договор и продолжит выступать за екатеринбургский клуб", - говорится в сообщении.

Кулаков перешел в "Урал" летом 2015 года из харьковского "Металлиста".
Теги: Урал
Сегодня, 15:44
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