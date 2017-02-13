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16:01
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (28)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (28)
11:27
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
Марио Гетце пропустит матч с "Бенфикой"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце пропустит гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики", сообщает L`Equipe.
По данным источника, у футболиста обнаружены проблемы с мышцами ноги.
По данным источника, у футболиста обнаружены проблемы с мышцами ноги.
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