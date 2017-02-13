Марио Гетце пропустит матч с "Бенфикой"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце пропустит гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики", сообщает L`Equipe.



По данным источника, у футболиста обнаружены проблемы с мышцами ноги.