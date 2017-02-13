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"Барселона" может подписать договор с Касересом из-за травмы Видаля
Экс-защитник "Ювентуса" Мартин Касерес может подписать соглашение с "Барселоной", сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, клуб в ближайшее время начнет переговоры с игроком. "Барселона" может подписать 29-летнего Касереса в связи с травмой защитника Алейкса Видаля, выбывшего на пять месяцев.
Касерес носит статус свободного агента после истечения договора с "Ювентусом" летом 2016 года. Этой зимой он мог перейти в "Трабзонспор" и "Милан", однако в обоих случаях трансфер сорвался.
"Газета.ру"
По информации издания, клуб в ближайшее время начнет переговоры с игроком. "Барселона" может подписать 29-летнего Касереса в связи с травмой защитника Алейкса Видаля, выбывшего на пять месяцев.
Касерес носит статус свободного агента после истечения договора с "Ювентусом" летом 2016 года. Этой зимой он мог перейти в "Трабзонспор" и "Милан", однако в обоих случаях трансфер сорвался.
"Газета.ру"
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