Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

"Барселона" может подписать договор с Касересом из-за травмы Видаля

Экс-защитник "Ювентуса" Мартин Касерес может подписать соглашение с "Барселоной", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, клуб в ближайшее время начнет переговоры с игроком. "Барселона" может подписать 29-летнего Касереса в связи с травмой защитника Алейкса Видаля, выбывшего на пять месяцев.

Касерес носит статус свободного агента после истечения договора с "Ювентусом" летом 2016 года. Этой зимой он мог перейти в "Трабзонспор" и "Милан", однако в обоих случаях трансфер сорвался.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Трансферы
Сегодня, 20:14
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.