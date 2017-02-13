"Барселона" может подписать договор с Касересом из-за травмы Видаля

Экс-защитник "Ювентуса" Мартин Касерес может подписать соглашение с "Барселоной", сообщает Tuttomercatoweb.По информации издания, клуб в ближайшее время начнет переговоры с игроком. "Барселона" может подписать 29-летнего Касереса в связи с травмой защитника Алейкса Видаля, выбывшего на пять месяцев.Касерес носит статус свободного агента после истечения договора с "Ювентусом" летом 2016 года. Этой зимой он мог перейти в "Трабзонспор" и "Милан", однако в обоих случаях трансфер сорвался.