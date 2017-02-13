В отношении Славена Билича возбудили дисциплинарное дело

Футбольная ассоциация Англии (ФА) возбудила дисциплинарное дело в отношении главного тренера "Вест Хэма" Славена Билича и его ассистента Николы Юрчевича за неспортивное поведение в домашнем матче АПЛ с "Вест Бромвичем" (2:2), сообщается на официальном сайте ФА.



Хорватский специалист в концовке встречи, когда гости сравняли счет, взял записывающий микрофон одной из телекомпаний и швырнул его в сторону поля. Юрчевич был удален со скамейки еще 19-й минуте матча после споров с главным арбитром Майклом Оливером.