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Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
В отношении Славена Билича возбудили дисциплинарное дело
Футбольная ассоциация Англии (ФА) возбудила дисциплинарное дело в отношении главного тренера "Вест Хэма" Славена Билича и его ассистента Николы Юрчевича за неспортивное поведение в домашнем матче АПЛ с "Вест Бромвичем" (2:2), сообщается на официальном сайте ФА.
Хорватский специалист в концовке встречи, когда гости сравняли счет, взял записывающий микрофон одной из телекомпаний и швырнул его в сторону поля. Юрчевич был удален со скамейки еще 19-й минуте матча после споров с главным арбитром Майклом Оливером.
Хорватский специалист в концовке встречи, когда гости сравняли счет, взял записывающий микрофон одной из телекомпаний и швырнул его в сторону поля. Юрчевич был удален со скамейки еще 19-й минуте матча после споров с главным арбитром Майклом Оливером.
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