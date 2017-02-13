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В отношении Славена Билича возбудили дисциплинарное дело

Футбольная ассоциация Англии (ФА) возбудила дисциплинарное дело в отношении главного тренера "Вест Хэма" Славена Билича и его ассистента Николы Юрчевича за неспортивное поведение в домашнем матче АПЛ с "Вест Бромвичем" (2:2), сообщается на официальном сайте ФА.

Хорватский специалист в концовке встречи, когда гости сравняли счет, взял записывающий микрофон одной из телекомпаний и швырнул его в сторону поля. Юрчевич был удален со скамейки еще 19-й минуте матча после споров с главным арбитром Майклом Оливером.
Теги: Билич Вест Хэм
Сегодня, 20:48
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:34) #
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А ещё он к игрокам в постель забирался.
Регистрация: 7.03.2016
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