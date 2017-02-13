Клаудио Раньери: я должен что-нибудь изменить, нельзя продолжать в том же духе

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что некоторые футболисты его команды могут оказаться на скамейке запасных.



"Возможно, я чересчур полагался на игроков, которые принесли нам успех в прошлом сезоне. Это сложно, потому что, когда ты добиваешься чего-нибудь хорошего, ты хочешь дать им один шанс, второй шанс, третий шанс. Возможно, этих шансов у них было чересчур много. Конечно, я должен что-нибудь изменить, потому что нельзя продолжать в том же духе", - цитирует Раньери The Telegraph.