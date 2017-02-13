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Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
Олег Кононов: отказался возглавить сборную Беларуси, так как не готов начать работу уже на мартовском сбор
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Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Марат Хуснуллин: эксплуатирующая компания хочет провести первый матч в "Лужниках" как можно позже
Клаудио Раньери: я должен что-нибудь изменить, нельзя продолжать в том же духе
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что некоторые футболисты его команды могут оказаться на скамейке запасных.
"Возможно, я чересчур полагался на игроков, которые принесли нам успех в прошлом сезоне. Это сложно, потому что, когда ты добиваешься чего-нибудь хорошего, ты хочешь дать им один шанс, второй шанс, третий шанс. Возможно, этих шансов у них было чересчур много. Конечно, я должен что-нибудь изменить, потому что нельзя продолжать в том же духе", - цитирует Раньери The Telegraph.
"Возможно, я чересчур полагался на игроков, которые принесли нам успех в прошлом сезоне. Это сложно, потому что, когда ты добиваешься чего-нибудь хорошего, ты хочешь дать им один шанс, второй шанс, третий шанс. Возможно, этих шансов у них было чересчур много. Конечно, я должен что-нибудь изменить, потому что нельзя продолжать в том же духе", - цитирует Раньери The Telegraph.
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