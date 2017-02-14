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Замбийский форвард Фэшн Сакала подписал контракт со "Спартаком-2"

Замбийский нападающий Фэшн Сакала, покинувший неделю назад расположение "Спартака-2", где находился на просмотре, подписал контракт с красно-белыми, передает "Чемпионат" со ссылкой на soka25east.com.

Сообщается, что 19-летний форвард накануне успешно прошел медицинское обследование.

"Это невероятно, я не могу в это поверить. Бог ответил на мои молитвы. Я ставлю перед собой высокие цели, и я буду добиваться их в Европе. Хочу, чтобы в Замбии мной гордились", - сказал Сакала.
Теги: Спартак-2
Сегодня, 09:42
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8
(4)
№8 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Нет, все таки тяжелая финансовая ситуация в ЦСКА начинает больше радовать, нежели огорчать. Это заставило подтянуть собственную молодежь к основной команде. А были бы деньги если? Ну купили бы как обычно 19-летнего черного пацана, как в данной ситуации спартак и перспективы попасть в основу Жемалетдинову, Чалову и другим парням молодежки были бы сведены к минимуму..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 10:46) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Чернеют кб, епт


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:46) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: strihnin
а своих нет что ли?

Кого своих? Негров? Своих негров в Москве мало. Армян - много. Но сейчас политика привлечения именно негров. Иностранный специалист у руля.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:45) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нормальная практика покупки молодых дешевых футболистов,такие опу будут рвать на тренировках и в играх...
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 10:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
а своих нет что ли?


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№3 Написал: Buiser812 (Сегодня, 10:22) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Цитата: Сибирячок
А ему сказали, что Спартак-2 - это ФНЛ?

Сказали...и от кого запах в России то же.


от таких как ты на аватарке laughing


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:12) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
А ему сказали, что Спартак-2 - это ФНЛ?

Сказали...и от кого запах в России то же.
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:49) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
А ему сказали, что Спартак-2 - это ФНЛ?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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