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Винченцо Монтелла: горжусь тем, что тренирую "Милан"

Наставник "Милана" Винченцо Монтелла после в Серии А с "Лацио" (1:1) заявил, что гордится тем, что является главным тренером красно-черных.

"Этим матчем я доволен намного больше, чем другими, в которых мы также добивались ничьей.

Горжусь, что тренирую эту команду. Парни демонстрируют невероятный командный дух. Я уже говорил, что мы часто играли намного лучше соперника в некоторых матчах, но не получали должного результата.

Матч с "Лацио" получился очень сложным. У нас были проблемы, левый фланг играл неорганизованно, а полузащита действовала не так, как надо", - передает слова Монтеллы "Газета.ru" со ссылкой на итальянские СМИ.
Теги: Монтелла Милан
Сегодня, 10:29
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