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Александр Кержаков: если выполнять установки Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о том, что считает наставника команды Мирчу Луческу настоящим профессионалом.
— Мирча Луческу производит впечатление разговорчивого добродушного немолодого человека в забавной милой шапочке. Какой он на тренировках?
— Он опытный, временами строгий и импульсивный. Настоящий тренер-профессионал. На мой взгляд, невозможно знать футбол лучше, чем знает его Луческу. 40 лет он занимается тренерской работой, и никогда не останавливается на достигнутом. Мирча все время учится и узнает что-то новое. Футбол не такая сложная игра, чтобы постоянно находить в ней новые вызовы, но ему это удается. Луческу может сам пробежаться по полю, дать пас или вбросить аут. И это поражает.
— Действительно ли тренировки стали интенсивнее?
— Наверное, Андре Виллаш-Боаш меньше всех из тренеров "Зенита" уделял времени физическому состоянию. Луческу сочетает в тренировочном процессе физические нагрузки с техникой и тактикой. Поэтому тренировки иногда длятся вместо запланированных 45 минут полтора часа.
— Насколько вам близка философия, которую пытается привить "Зениту" Луческу?
— Контроль мяча бывает разный, тренер не призывает нас держать его на своей половине поля с помощью передач между защитой и голкипером. Переходить из оборону в атаку нужно гораздо быстрее. Если мы будем исполнять все то, что задумал Мирча Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией. Для этого нужно правильно выполнять установку тренера. Были матчи, когда у нас получилось, и тогда это приносило результат. Но и нас пытаются изучать соперники, и у самих что-то иногда не получается. Но этим футбол и интересен.
ФК "Зенит"
— Мирча Луческу производит впечатление разговорчивого добродушного немолодого человека в забавной милой шапочке. Какой он на тренировках?
— Он опытный, временами строгий и импульсивный. Настоящий тренер-профессионал. На мой взгляд, невозможно знать футбол лучше, чем знает его Луческу. 40 лет он занимается тренерской работой, и никогда не останавливается на достигнутом. Мирча все время учится и узнает что-то новое. Футбол не такая сложная игра, чтобы постоянно находить в ней новые вызовы, но ему это удается. Луческу может сам пробежаться по полю, дать пас или вбросить аут. И это поражает.
— Действительно ли тренировки стали интенсивнее?
— Наверное, Андре Виллаш-Боаш меньше всех из тренеров "Зенита" уделял времени физическому состоянию. Луческу сочетает в тренировочном процессе физические нагрузки с техникой и тактикой. Поэтому тренировки иногда длятся вместо запланированных 45 минут полтора часа.
— Насколько вам близка философия, которую пытается привить "Зениту" Луческу?
— Контроль мяча бывает разный, тренер не призывает нас держать его на своей половине поля с помощью передач между защитой и голкипером. Переходить из оборону в атаку нужно гораздо быстрее. Если мы будем исполнять все то, что задумал Мирча Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией. Для этого нужно правильно выполнять установку тренера. Были матчи, когда у нас получилось, и тогда это приносило результат. Но и нас пытаются изучать соперники, и у самих что-то иногда не получается. Но этим футбол и интересен.
ФК "Зенит"
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