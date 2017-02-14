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Александр Кержаков: если выполнять установки Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о том, что считает наставника команды Мирчу Луческу настоящим профессионалом.

— Мирча Луческу производит впечатление разговорчивого добродушного немолодого человека в забавной милой шапочке. Какой он на тренировках?

— Он опытный, временами строгий и импульсивный. Настоящий тренер-профессионал. На мой взгляд, невозможно знать футбол лучше, чем знает его Луческу. 40 лет он занимается тренерской работой, и никогда не останавливается на достигнутом. Мирча все время учится и узнает что-то новое. Футбол не такая сложная игра, чтобы постоянно находить в ней новые вызовы, но ему это удается. Луческу может сам пробежаться по полю, дать пас или вбросить аут. И это поражает.

— Действительно ли тренировки стали интенсивнее?

— Наверное, Андре Виллаш-Боаш меньше всех из тренеров "Зенита" уделял времени физическому состоянию. Луческу сочетает в тренировочном процессе физические нагрузки с техникой и тактикой. Поэтому тренировки иногда длятся вместо запланированных 45 минут полтора часа.

— Насколько вам близка философия, которую пытается привить "Зениту" Луческу?

— Контроль мяча бывает разный, тренер не призывает нас держать его на своей половине поля с помощью передач между защитой и голкипером. Переходить из оборону в атаку нужно гораздо быстрее. Если мы будем исполнять все то, что задумал Мирча Луческу, наш футбол будет настоящей голевой феерией. Для этого нужно правильно выполнять установку тренера. Были матчи, когда у нас получилось, и тогда это приносило результат. Но и нас пытаются изучать соперники, и у самих что-то иногда не получается. Но этим футбол и интересен.

ФК "Зенит"
Теги: Кержаков Луческу Зенит
Сегодня, 12:23
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6
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№6 Написал: Motivation (Сегодня, 14:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
то есть, вбросами очередного словесного "шедевра"

"глаголом жечь сердца людей", учите классиков. Сердца! И ЛЮДСКИЕ!!! Пиявок это не касается - у них и сердец-то нет, так что сокращаетесь мимо, плывите по своей луже дальше, не задерживаясь smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:23) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Motivation
Понеслась цыганщина. Надо в таборе паспортный режим проверить, кто без документов - депортировать
Цитата: TM_Rostov
Не знал, что Кержаковых в чемпе целых шесть..

Он один, но шестерка

Такую муть несете, просто ужастьstuck_out_tongue_winking_eye, похоже, Вы, любезный, хотите в каждой теме каждого дня отметиться. Может, сделать тайм-аут (только прочтите данное слово полностью и аутами, то есть, вбросами очередного словесного "шедевра" не стоит злоупотреблять)? smirk
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Зеня,вперед!
ВЕРИМ! relaxed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: Motivation (Сегодня, 13:13) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Понеслась цыганщина. Надо в таборе паспортный режим проверить, кто без документов - депортировать
Цитата: TM_Rostov
Не знал, что Кержаковых в чемпе целых шесть..

Он один, но шестерка


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 12:44) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Кержаков,а Луческу твой прогиб защитает? В основу возьмёт? Или опять скамья?
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 12:32) #
  • +2
  •  (2)

Александр Кержаков6 (с)

Не знал, что Кержаковых в чемпе целых шесть.. Спасибо, новостники. Теперь я о Кержаковых знаю всё
Регистрация: 21.09.2015
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