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Гаджи Гаджиев прочитал лекцию Титову, Зырянову и Семшову

Сегодня главный тренер "Амкара" провел семинарское занятие со слушателями Академии тренерского мастерства, готовящимися получить лицензию Pro.

Гаджи Гаджиев обсудил с известными в недавнем прошлом футболистами, готовящимися к тренерской деятельности, проблемы игры и подготовки.

Среди участников занятия были Константин Зырянов, Егор Титов, Игорь Семшов и другие футбольные звезды недавнего прошлого, передает официальный сайт "Амкара".

Теги: Гаджиев
Сегодня, 13:47
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№1 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 14:33) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Туповатые ребята,особенно Титов и Семшов.
Регистрация: 7.04.2014
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