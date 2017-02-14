Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Роман Широков сыграет за сборную России на "Кубке Легенд"

Бывший полузащитник "Зенита" и ЦСКА Роман Широков включен в состав сборной России на "Кубок Легенд", который пройдет в Москве 18 и 19 февраля, сообщает пресс-служба соревнования.

Состав России: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин, Александр Филимонов, Валерий Карпин, Роман Широков.

Соперниками России по группе "А" станут команды Нидерландов и Звезд футбола.

За голландцев сыграют такие футболисты, как Франк Де Бур, Пьер Ван Хойдонк, Артур Нюман. Звезд футбола будут представлять Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Джанлука Дзамбротта и Венсен Кандела.

Sportbox
Теги: Широков
Сегодня, 13:50
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.