Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Агент: думаю у Натхо все получится, Семин умеет зажигать молодые звезды

Агент Леонид Истрати, опекающий полузащитника "Локомотива" Амира Натхо рассказал, что верит в то, что у игрока все получится в столичном клубе.

"В "Краснодаре" у Натхо не получилось. Он играл только за вторую команду, нам пришлось искать новый клуб. В "Локомотиве" прекрасный тренер Юрий Семин, который умеет зажигать звезды. Это доказывают даже последние сборы "железнодорожников" - столько юношей было задействовано в контрольных матчах.

Для Натхо - это хороший шаг вперед. В дальнейшем уже от него самого зависит, начнет он играть за "Локомотив"-2 или "основу". Тренируется Натхо с первой командой. Этим шансом надо пользоваться. Думаю, при Семине у Амира наконец-то все получится", - цитирует Истрати "Спорт день за днем".
Теги: Локомотив
Сегодня, 13:57
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.