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Агент: думаю у Натхо все получится, Семин умеет зажигать молодые звезды
Агент Леонид Истрати, опекающий полузащитника "Локомотива" Амира Натхо рассказал, что верит в то, что у игрока все получится в столичном клубе.
"В "Краснодаре" у Натхо не получилось. Он играл только за вторую команду, нам пришлось искать новый клуб. В "Локомотиве" прекрасный тренер Юрий Семин, который умеет зажигать звезды. Это доказывают даже последние сборы "железнодорожников" - столько юношей было задействовано в контрольных матчах.
Для Натхо - это хороший шаг вперед. В дальнейшем уже от него самого зависит, начнет он играть за "Локомотив"-2 или "основу". Тренируется Натхо с первой командой. Этим шансом надо пользоваться. Думаю, при Семине у Амира наконец-то все получится", - цитирует Истрати "Спорт день за днем".
"В "Краснодаре" у Натхо не получилось. Он играл только за вторую команду, нам пришлось искать новый клуб. В "Локомотиве" прекрасный тренер Юрий Семин, который умеет зажигать звезды. Это доказывают даже последние сборы "железнодорожников" - столько юношей было задействовано в контрольных матчах.
Для Натхо - это хороший шаг вперед. В дальнейшем уже от него самого зависит, начнет он играть за "Локомотив"-2 или "основу". Тренируется Натхо с первой командой. Этим шансом надо пользоваться. Думаю, при Семине у Амира наконец-то все получится", - цитирует Истрати "Спорт день за днем".
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