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Михаил Кержаков и Максим Григорьев прибыли вместе с "Оренбургом" на сбор в Турцию
Новички "Оренбурга" вратарь Михаил Кержаков и полузащитник Максим Григорьев прибыли в Турцию вместе с командой Роберта Евдокимова и начали тренировки, передает "Спорт день за днем".
При этом до сих пор не присоединился к "Оренбургу" полузащитник Георгий Габулов, который с конца прошлого сезона залечивает травму и недавно начал индивидуальные занятия в зале.
Сообщается, что в мартовских играх 28-летнего Габулова ждать не стоит, игрок может целиком пропустить текущий сезон.
При этом до сих пор не присоединился к "Оренбургу" полузащитник Георгий Габулов, который с конца прошлого сезона залечивает травму и недавно начал индивидуальные занятия в зале.
Сообщается, что в мартовских играх 28-летнего Габулова ждать не стоит, игрок может целиком пропустить текущий сезон.
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