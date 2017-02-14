Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Михаил Кержаков и Максим Григорьев прибыли вместе с "Оренбургом" на сбор в Турцию

Новички "Оренбурга" вратарь Михаил Кержаков и полузащитник Максим Григорьев прибыли в Турцию вместе с командой Роберта Евдокимова и начали тренировки, передает "Спорт день за днем".

При этом до сих пор не присоединился к "Оренбургу" полузащитник Георгий Габулов, который с конца прошлого сезона залечивает травму и недавно начал индивидуальные занятия в зале.

Сообщается, что в мартовских играх 28-летнего Габулова ждать не стоит, игрок может целиком пропустить текущий сезон.
Теги: Оренбург
Сегодня, 14:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.